La Santissima Trinità ha accolto il nuovo pastore: «Sia un porto sicuro per la nostra comunità»

«Guida e punto di riferimento, di cui ora più che mai abbiamo bisogno». Con queste parole l’assessora ai servizi sociali Nicoletta Corvi ha aperto la messa di benvenuto per don Giovanni (detto Gianni) Bergomi, nuovo parroco della Santissima Trinità. Una grande chiesa di Piacenza, con un grande seguito di fedeli di ogni età, ha accolto a braccia aperte nella giornata di ieri l’ormai ex prete di Borgonovo, che dopo undici anni trascorsi nel paese natale, ha lasciato un’affezionata comunità. A seguirlo in questo nuovo inizio non sono infatti mancati la sindaca di Borgonovo Monica Patelli e una delegazione di ragazzi.

«La parrocchia e il comune hanno la stessa responsabilità di costruire ponti e connessioni» ha sottolineato l’assessora Corvi, per poi ribadire «la piena e convinta disponibilità a collaborare».

Con l’augurio di un «ministero ricco di incontri e relazioni umane», è stato il vescovo monsignor Adriano Cevolotto a sancire questo passaggio con la consegna dell’Evangeliario. Lo definisce un «momento particolare e di straordinaria grazia», quello che una parrocchia vive tra tanti stati d’animo, preoccupazioni e gioie, che accompagnano nel cambiamento. Un pensiero carico di gratitudine è andato infatti a don Giuseppe Tosca, che per dieci anni ha guidato la Santissima Trinità.