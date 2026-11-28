Nuovi incarichi per sei sacerdoti della diocesi di Piacenza-Bobbio, con nomine che interessano numerose comunità parrocchiali del territorio piacentino, parmense e genovese. A darne notizia è la diocesi con una comunicazione diffusa venerdì 27 novembre. Tra le novità più significative figura l’affidamento di dieci parrocchie dell’Alta Valtrebbia a don Juan Diego Torres Rios.

Le comunità di Ottone e Cerignale

Don Juan Diego Torres Rios, sacerdote fidei donum della diocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, mantenendo i precedenti incarichi, assume il ruolo di amministratore parrocchiale di sette parrocchie nel comune di Ottone e di tre in quello di Cerignale.

Nel dettaglio, gli sono state affidate le comunità di:

Ottone: San Marziano;Campi: San Lorenzo;Fabbrica: San Martino;Gramizzola: San Martino Vescovo;Ottone Soprano: San Colombano;Orezzoli: San Pietro Apostolo;Traschio: San Giovanni Battista;Cerignale: San Lorenzo;Carisasca: San Pietro Apostolo;Selva: Invenzione di Santo Stefano.



Nuovi incarichi per don Plessi, don Garilli e don Nicolini

Con atti vescovili del 26 novembre, don Giancarlo Plessi, attuale parroco di Agazzano, è stato nominato vicario foraneo del Vicariato Bassa e Media Valtrebbia-Val Luretta.

Don Stefano Garilli, mantenendo i precedenti incarichi, assume invece l’amministrazione parrocchiale di San Pietro Apostolo in Torrio, nel comune di Ferriere.

Don Emilio Nicolini, nominato parroco di Rovegno, Fontanigorda e Gorreto, in provincia di Genova, diventa moderatore della Comunità pastorale 3 del Vicariato Bobbio, Alta Valtrebbia e Oltrepenice.

Le nomine nel Parmense

Nuovi incarichi anche per due sacerdoti nelle comunità parrocchiali della provincia di Parma.

Don Enrico Zazzali, mantenendo i precedenti incarichi, è stato nominato amministratore parrocchiale di quattro comunità nel comune di Albareto: San Giacomo Maggiore in Campi, San Pietro Apostolo in Groppo, Sant’Anna in Montegroppo e San Paolo Apostolo in Pieve di Campi.

Don Paolo Gasparini, anch’egli mantenendo i precedenti incarichi, assume l’amministrazione delle parrocchie di San Giacomo Apostolo e San Siro in Branzone e San Siro, nel comune di Valmozzola, e dei Santi Giovanni e Paolo martiri in Pontolo, nel comune di Borgo Val di Taro.