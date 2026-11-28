Nuove nomine in diocesi, dieci parrocchie dell’Alta Valtrebbia affidate a don Torres Rios
Il sacerdote assume l’incarico di amministratore parrocchiale a Ottone e Cerignale. Don Giancarlo Plessi nuovo vicario foraneo della Bassa e Media Val Trebbia-Val Luretta
Redazione Online
|2 ore fa
Don Juan Diego Torres Rios
Nuovi incarichi per sei sacerdoti della diocesi di Piacenza-Bobbio, con nomine che interessano numerose comunità parrocchiali del territorio piacentino, parmense e genovese. A darne notizia è la diocesi con una comunicazione diffusa venerdì 27 novembre. Tra le novità più significative figura l’affidamento di dieci parrocchie dell’Alta Valtrebbia a don Juan Diego Torres Rios.
Le comunità di Ottone e Cerignale
Don Juan Diego Torres Rios, sacerdote fidei donum della diocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, mantenendo i precedenti incarichi, assume il ruolo di amministratore parrocchiale di sette parrocchie nel comune di Ottone e di tre in quello di Cerignale.
Nel dettaglio, gli sono state affidate le comunità di:
Ottone: San Marziano;Campi: San Lorenzo;Fabbrica: San Martino;Gramizzola: San Martino Vescovo;Ottone Soprano: San Colombano;Orezzoli: San Pietro Apostolo;Traschio: San Giovanni Battista;Cerignale: San Lorenzo;Carisasca: San Pietro Apostolo;Selva: Invenzione di Santo Stefano.
Ottone: San Marziano;Campi: San Lorenzo;Fabbrica: San Martino;Gramizzola: San Martino Vescovo;Ottone Soprano: San Colombano;Orezzoli: San Pietro Apostolo;Traschio: San Giovanni Battista;Cerignale: San Lorenzo;Carisasca: San Pietro Apostolo;Selva: Invenzione di Santo Stefano.
Nuovi incarichi per don Plessi, don Garilli e don Nicolini
Con atti vescovili del 26 novembre, don Giancarlo Plessi, attuale parroco di Agazzano, è stato nominato vicario foraneo del Vicariato Bassa e Media Valtrebbia-Val Luretta.
Don Stefano Garilli, mantenendo i precedenti incarichi, assume invece l’amministrazione parrocchiale di San Pietro Apostolo in Torrio, nel comune di Ferriere.
Don Emilio Nicolini, nominato parroco di Rovegno, Fontanigorda e Gorreto, in provincia di Genova, diventa moderatore della Comunità pastorale 3 del Vicariato Bobbio, Alta Valtrebbia e Oltrepenice.
Le nomine nel Parmense
Nuovi incarichi anche per due sacerdoti nelle comunità parrocchiali della provincia di Parma.
Don Enrico Zazzali, mantenendo i precedenti incarichi, è stato nominato amministratore parrocchiale di quattro comunità nel comune di Albareto: San Giacomo Maggiore in Campi, San Pietro Apostolo in Groppo, Sant’Anna in Montegroppo e San Paolo Apostolo in Pieve di Campi.
Don Paolo Gasparini, anch’egli mantenendo i precedenti incarichi, assume l’amministrazione delle parrocchie di San Giacomo Apostolo e San Siro in Branzone e San Siro, nel comune di Valmozzola, e dei Santi Giovanni e Paolo martiri in Pontolo, nel comune di Borgo Val di Taro.