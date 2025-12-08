Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Nuovi diaconi ordinati dal vescovo Cevolotto

In Duomo hanno ricevuto il ministero diaconale due laici, Matteo Billi e Michele Politi, e un seminarista congolese, Robert Bila Ngalula

Redazione Online
|20 minuti fa
L'ordinazione diaconale
L'ordinazione diaconale
1 MIN DI LETTURA
La Chiesa piacentina ha vissuto una giornata di festa con l'ordinazione dei diaconi permanenti Matteo Billi, giornalista e insegnante di religione, nonché di Michele Politi, bancario in pensione, e del seminarista  Robert Bila Ngalula, proveniente dalla diocesi di Kabinda, nella Repubblica Democratica del Congo, studente al Collegio Alberoni. Il vescovo Adriano Cevolotto, in Duomo, ha ricordato che il servizio alla Chiesa è un servizio diaconale. "Anche per il vescovo stesso il suo primo ingresso è stato quello del diaconato e questo deve essere un richiamo per tutta la Chiesa". Diacono è un termine che deriva dal greco e significa "servitore". 

Gli articoli più letti della settimana