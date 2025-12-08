Nuovi diaconi ordinati dal vescovo Cevolotto

La Chiesa piacentina ha vissuto una giornata di festa con l'ordinazione dei diaconi permanenti Matteo Billi, giornalista e insegnante di religione, nonché di Michele Politi, bancario in pensione, e del seminarista Robert Bila Ngalula, proveniente dalla diocesi di Kabinda, nella Repubblica Democratica del Congo, studente al Collegio Alberoni. Il vescovo Adriano Cevolotto, in Duomo, ha ricordato che il servizio alla Chiesa è un servizio diaconale. "Anche per il vescovo stesso il suo primo ingresso è stato quello del diaconato e questo deve essere un richiamo per tutta la Chiesa". Diacono è un termine che deriva dal greco e significa "servitore".