Piacentini pellegrini in Spagna mentre c'è papa Leone

Quaranta piacentini in pellegrinaggio sul Cammino di Santiago mentre la Spagna porta in trionfo papa Leone XIV a 16 anni dalla visita di Benedetto XVI a Madrid. Una coincidenza felice per comprendere la portata storica di un evento e il suo messaggio all’Europa. Oggi, come quinci anni fa, testimone del clima che si respira è il vescovo emerito di Piacenza-Bobbio. Monsignor Gianni Ambrosio nel 2011 guidò i quasi mille "papa boys" piacentini nella Giornata mondiale della Gioventù di Madrid.

Oggi è alla testa di un piccolo pellegrinaggio (in termini numerici) verso Santiago de Compostela. "La gente qui ha accolto il successore di Pietro con entusiasmo - dice -. Abbiamo visto papa Leone che arriva e che viene accolto a braccia aperte dalla popolazione, nonostante magari alcune figure intellettuali o politiche avessero manifestato qualche critica".

Il clima della visita del Papa si avverte dappertutto: "Le faccio un esempio. Ero a cena in una piccola trattoria lungo il Cammino e il cameriere si è accorto della croce pettorale e dell’anello e mi ha riconosciuto come vescovo. A quel punto mi ha bonariamente rimproverato dicendomi che dovevo essere con il Papa a Madrid. Io mi sono giustificato dicendo che sono un vescovo italiano e che a Madrid c’erano quelli spagnoli. Penso di essere riuscito a convincerlo ma a fatica". Il pellegrinaggio prevede una percorrenza di dieci, dodici chilometri a piedi ogni giorno, a volte anche 14. Il resto con il pullman. E’ una formula - organizzata dall'Ufficio diocesano pellegrinaggi - che permette di intraprendere il Cammino anche a chi è un po’ in là con gli anni.