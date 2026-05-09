Santa Rita diventa santuario diocesano ed entra nella rete dei pellegrinaggi nazionali

La chiesa di Santa Rita diventa ufficialmente un santuario diocesano, dunque un luogo sacro particolare per la diocesi di Piacenza-Bobbio. Non che non lo fosse già (sacro), vista la tradizione e la devozione popolare che si praticano da anni sullo Stradone Farnese. Tuttavia oggi arriva il riconoscimento canonico del vescovo per quella che diventerà sempre più una meta significativa di pellegrinaggi locali e nazionali, inserita nella rete dei santuari di Santa Rita. Venerdì 22 maggio, ricorrenza di Santa Rita, sarà il vescovo Adriano Cevolotto a celebrare la messa solenne (alle 19) e ad attribuire alla chiesa dello Stradone Farnese lo status di santuario diocesano.

«Santa Rita appartiene ormai alla storia, alla fede e al cuore di tanti piacentini e non solo - osserva padre Jarbson Batista, superiore della comunità dei Figli di Sant’Anna che guida la chiesa -. Stiamo lavorando con impegno per custodire e preservare questa tradizione, che rappresenta un vero dono per la città e per tutti i devoti che, da tanti anni, raggiungono il santuario sullo Stradone Farnese».