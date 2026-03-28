Settimana Santa, le celebrazioni con il vescovo Cevolotto

La diocesi di Piacenza Bobbio ha reso note le celebrazioni della Settimana santa - a partire da oggi, domenica delle Palme - che saranno presiedute dal vescovo mons. Adriano Cevolotto nella Cattedrale di Piacenza e nella Concattedrale di Bobbio

Domenica 29 marzo - Domenica delle Palme

Cattedrale ore 11

Questa festa segna l’inizio della celebrazione annuale della Settimana Santa, in cui la Chiesa ricorda gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo, fino alla Resurrezione della Domenica di Pasqua. In essa si narra l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, acclamato come un re. Partecipano alla celebrazione in particolare le parrocchie della Comunità pastorale 1 (Cattedrale, San Savino, Sant’Anna, San Paolo, Sant’Antonino, Sant’Antonio).

Giovedì 2 aprile - Giovedì Santo

Santa Messa del Crisma - Cattedrale ore 9.30

Il Vescovo presiede la messa crismale - con il rinnovo delle promesse sacerdotali e la benedizione dell’olio degli infermi, dei catecumeni e del Crisma -, quale segno della stretta unione dei presbiteri e dei diaconi. Al termine, pranzo per sacerdoti e diaconi al Seminario vescovile di via Scalabrini.

TRIDUO PASQUALE

Il Triduo pasquale ha inizio con la messa nella Cena del Signore e ha il suo fulcro nella Veglia pasquale.

Giovedì 2 aprile - Giovedì Santo

Santa Messa nella Cena del Signore - Cattedrale ore 20.30

con il rito della lavanda dei piedi e reposizione del Santissimo Sacramento

Con la messa celebrata nelle ore vespertine del Giovedì Santo, la Chiesa fa memoria di quell’ultima Cena durante la quale il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, amando fino alla fine i suoi che erano nel mondo, offrì a Dio Padre il suo Corpo e Sangue sotto le specie del pane e del vino; li diede agli apostoli in nutrimento e comandò loro e ai loro successori nel sacerdozio di farne l’offerta.

Venerdì 3 aprile - Venerdì Santo

Ore 8.30 in Cattedrale il Vescovo presiede l’Ufficio delle letture e le Lodi.

Celebrazione della Passione del Signore - Cattedrale ore 18

Si svolgono la liturgia della Parola, l’adorazione della Croce e la comunione eucaristica.

La Chiesa, con la meditazione della Passione del suo Signore e Sposo e con l'adorazione della Croce, commemora la propria origine dal fianco trafitto di Cristo e intercede per la salvezza di tutto il mondo.

Via Crucis ore 20.45 ritrovo alla chiesa delle Teresiane (Piacenza, stradone Farnese 73)

Il Vescovo presiede la Via Crucis. L’inizio sarà alle ore 20.45 nella chiesa delle Teresiane. Il percorso prevede soste in alcuni luoghi della carità - Casa del clero “Cerati” (via Torta), Casa delle Suore della Provvidenza per l’infanzia abbandonata, Istituto Madonna della Bomba e Casa di riposo “Immacolata di Lourdes” (Pubblico Passeggio) - e la conclusione al Centro Caritas “Il Samaritano” (via Giordani).

L’iniziativa intende riflettere, a 800 anni dalla morte di San Francesco, sul dono della pace mentre la guerra colpisce più aree nel mondo e in particolare il Medio Oriente con la Terra Santa.

Sabato 4 aprile - Sabato Santo

Alle 8.30 in Cattedrale il Vescovo presiede l’Ufficio delle letture e le Lodi.

Veglia pasquale ore 21.30 in Cattedrale

Sono in programma il lucernario, la liturgia della Parola, la liturgia battesimale e la liturgia eucaristica.

Per antica tradizione si celebra la veglia, commemorando la notte santa in cui Cristo è risorto: è considerata la “madre di tutte le veglie”. In questa notte, infatti, la Chiesa rimane in attesa della Risurrezione del Signore e la celebra con i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Con la Domenica di Pasqua inizia il “gioioso spazio” della Pentecoste in cui la Chiesa celebra la presenza del Risorto e l'effusione dello Spirito Santo.

Nella Veglia il Vescovo amministrerà i sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo, prima comunione e confermazione) a 14 catecumeni che hanno seguito il percorso di preparazione predisposto dal Servizio diocesano per il catecumenato.

Domenica 5 aprile - Domenica di Pasqua

Messa di Pasqua al carcere delle Novate ore 9

Messa del giorno - Cattedrale ore 11

Il Vescovo celebra la messa e impartirà la benedizione papale con annessa l’indulgenza.

Secondi vespri e messa vespertina - Concattedrale di Bobbio ore 17.40

Il Vescovo presiederà i secondi vespri solenni del giorno di Pasqua e celebrerà la messa vespertina del giorno di Pasqua.

Domenica 12 aprile

Festa della Madonna del Popolo - Cattedrale ore 17

Il Vescovo presiede la concelebrazione eucaristica; al termine, processione per le vie della città con la statua della Madonna del Popolo.