Un giornalista e un bancario diventano diaconi

Un giornalista che oggi insegna religione, Matteo Billi, e un bancario in pensione, Michele Politi. Sono i due nuovi diaconi permanenti che verranno ordinati nel pomeriggio dell’8 dicembre in Duomo dal vescovo Adriano Cevolotto.

Lunedì 8 dicembre si aprirà con la celebrazione della solennità di Maria Immacolata. Il vescovo presiede la celebrazione eucaristica solenne alle ore 11 in Cattedrale. Anima la celebrazione il Coro della Cattedrale diretto da Elisa Dal Corso e Matteo Cè. All’organo, il maestro Federico Perotti. Il Coro eseguirà, per la prima volta dalla sua nuova formazione, la “Missa IX”, detta anche “Missa Cum Iubilo” (in latino Messa con gioia): si tratta della Messa gregoriana che contiene l’ordinario (Kyrie, Gloria, Santo e Agnello di Dio) per le solennità e le feste in onore della Beata Vergine Maria.

Al termine della celebrazione, in piazza Duomo, il vescovo benedirà la corona di fiori che i Vigili del Fuoco di Piacenza collocheranno, come tradizione, nelle mani della statua della Madonna, posta sulla sommità della colonna monumentale al centro della piazza. Sarà l’occasione per affidarsi nella preghiera all’intercessione di Maria per invocare il dono della pace per il mondo intero; verranno intonate le litanie lauretane della Beata Vergine Maria secondo la melodia tradizionale piacentina.

Sempre l’8 dicembre, alle ore 16, il vescovo Cevolotto presiederà la messa con l’ordinazione di tre diaconi.

Verranno ordinati diaconi permanenti, Matteo Billi, della parrocchia di San Germano a Podenzano, 53 anni, giornalista e insegnante di religione, e Michele Politi, della parrocchia di San Giuseppe Operaio in città̀, 65 anni, bancario in pensione, volontario all’Ufficio Cassa in Curia. Il diaconato rappresenta invece una tappa verso il cammino al sacerdozio per il seminarista Robert Bila Ngalula: classe 1997, proveniente dalla diocesi di Kabinda, nella Repubblica Democratica del Congo, sta completando i suoi studi al Collegio Alberoni.

Il tempo d’Avvento sarà scandito anche da altri appuntamenti a livello diocesano.

Messa per Scalabrini

Sabato 13 dicembre alle ore 18.30, Cevolotto presiede la messa in Cattedrale nel 150° anniversario dell’elezione di San Giovanni Battista Scalabrini a vescovo di Piacenza. Domenica 14 dicembre alle ore 20.30, il vescovo sarà alla veglia d’Avvento dei giovani nella chiesa del Corpus Domini, in via Farnesiana a Piacenza, promossa dal Servizio diocesano per la Pastorale giovanile e vocazionale.

Natale con la Caritas

Giovedì 18 dicembre alle ore 18, Natale di fraternità̀: messa con il vescovo nella basilica di Sant’Antonino a Piacenza per volontari, operatori, benefattori ed ospiti della Caritas.

Messa per la scuola

Un altro appuntamento che è̀ tradizione nel tempo d’Avvento è̀ la messa per il mondo della scuola: quest’anno la celebrazione, presieduta dal vescovo, sarà venerdì 12 dicembre alle ore 18 nella basilica di Sant’Antonino a Piacenza. Sono invitati insegnanti, studenti e personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado.

_red.cro.

