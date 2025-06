Riconvertito a hub di comunità Spazio 2 per giovani e non solo

E’ pronto a partire Spazio 2 nella nuova veste di “hub di comunità e centro interculturale”. L’area di via XXIV Maggio, nata come centro di aggregazione giovanile, è stata candidata dall’amministrazione Tarasconi a un raggio d’azione ben più ampio: un luogo aperto tutto l’anno, un punto di incontro, condivisione e socialità, dedicato non solo ai giovani, ma con anche una dimensione intergenerazionale in ragione di trasmissione di competenze ed esperienze. Ora che si è concluso il percorso di co-progettazione avviato in questi mesi con il gruppo di realtà del terzo settore fattesi avanti per la gestione, il Comune ha licenziato lo schema di convenzione con gli operatori-partner. Consorzio Solco è il capofila di una rete di cui fanno parte le cooperative sociali L’Arco, Eureka, Des Tacum, Officine Gutenberg, L’Ippogrifo, Strade Blu e il reggiano Consorzio 45.

La durata della convenzione è fino al 31 dicembre 2029. A disposizione del progetto “hub di comunità” ci sono complessivi 427mila euro per le annualità 2025 e 2026, stanziati dalla Regione, oltre a 30mila euro previsti dal Comune per il 2027 «da destinare ad attività di particolare rilevanza sociale», si legge nella convenzione.