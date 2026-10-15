Riparte la Scuola dello sport, da stasera gli incontri gratuiti
Primo appuntamento alle 20 in Sant’Ilario. Relatori Fabio Bovo e Giovanni Tieghi
Redazione
|3 ore fa
È con un focus sul connubio sport-crescita che prenderà il via il nuovo ciclo di incontri gratuiti del corso organizzato dalla Scuola regionale dello sport del Coni in collaborazione con il Comune di Piacenza. L’appuntamento è per questa sera alle 20 all’auditorium Sant’Ilario con il seminario dal titolo “Attività multidisciplinare: crescere attraverso lo sport, tra movimento, gioco e scoperta”, relatori saranno Fabio Bovo, docente e coordinatore tecnico del Coni Point di Ferrara, e Giovanni Tieghi, docente e componente del Comitato tecnico-scientifico della Scuola regionale dello sport.
Sarà dunque il primo di una serie di seminari dedicati alle società sportive locali e ai giovani per approfondire diverse tematiche. «Il Comune eroga 6mila euro all’anno per offrire questi corsi gratuiti alle società sportive che hanno così la possibilità di strutturarsi al meglio, è un’occasione importante di formazione e di confronto», ha spiegato l’assessore comunale allo sport Mario Dadati annunciando le iniziative. Insieme a lui Robert Gionelli e Pietro Peveri del Coni provinciale e Fiorenzo Zani dell’Ufficio scolastico territoriale, che hanno sottolineato «quanto sia fondamentale affrontare problematiche e temi tecnici insieme alle società. Lo sport è la prima agenzia educativa insieme alla scuola e alla famiglia, Piacenza ha costruito negli ultimi anni una rete di sinergie che, con queste iniziative, contribuisce alla crescita individuale e sociale dei nostri giovani».
Questo il programma del corso, tutti gli incontri inizieranno alle 20: giovedì 29 ottobre alla sede del Cai “Sport e intelligenza artificiale: conoscere le nuove tecnologie al servizio dello sport”, giovedì 12 novembre all’auditorium Sant’Ilario “Safeguarding Focal Point – Modulo 1 di 4, corso erogato in conformità con le pratiche internazionali di Safesport e con l’agenda 2020+5 del CIO”, giovedì 26 novembre all’auditorium Sant’Ilario “Inclusione nello sport: valorizzare le differenze per costruire ambienti sportivi accoglienti e partecipativi”, giovedì 10 dicembre alla sede del Cai “Aspetti gestionali e amministrativi delle Asd: strumenti, responsabilità e buone pratiche per una corretta organizzazione”, 28 gennaio all’auditorium Sant’Ilario “Comunicare lo sport: relazioni, gestione del gruppo e valorizzazione della società sportiva”. Per informazioni: [email protected], [email protected], 051/551192, www.sportellodellosportemiliaromagna.it.
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