Riparte la Scuola dello sport, da stasera gli incontri gratuiti

È con un focus sul connubio sport-crescita che prenderà il via il nuovo ciclo di incontri gratuiti del corso organizzato dalla Scuola regionale dello sport del Coni in collaborazione con il Comune di Piacenza. L’appuntamento è per questa sera alle 20 all’auditorium Sant’Ilario con il seminario dal titolo “Attività multidisciplinare: crescere attraverso lo sport, tra movimento, gioco e scoperta”, relatori saranno Fabio Bovo, docente e coordinatore tecnico del Coni Point di Ferrara, e Giovanni Tieghi, docente e componente del Comitato tecnico-scientifico della Scuola regionale dello sport.

Sarà dunque il primo di una serie di seminari dedicati alle società sportive locali e ai giovani per approfondire diverse tematiche. «Il Comune eroga 6mila euro all’anno per offrire questi corsi gratuiti alle società sportive che hanno così la possibilità di strutturarsi al meglio, è un’occasione importante di formazione e di confronto», ha spiegato l’assessore comunale allo sport Mario Dadati annunciando le iniziative. Insieme a lui Robert Gionelli e Pietro Peveri del Coni provinciale e Fiorenzo Zani dell’Ufficio scolastico territoriale, che hanno sottolineato «quanto sia fondamentale affrontare problematiche e temi tecnici insieme alle società. Lo sport è la prima agenzia educativa insieme alla scuola e alla famiglia, Piacenza ha costruito negli ultimi anni una rete di sinergie che, con queste iniziative, contribuisce alla crescita individuale e sociale dei nostri giovani».