Rivergaro batte tutti sul tempo: una via dedicata a Giorgio Armani

Il consiglio comunale di Rivergaro dice sì , all’unanimità, alla proposta di intitolare una via, una piazza o uno spazio pubblico allo stilista Giorgio Armani, scomparso meno di un mese fa: in pochi minuti e senza alcun attrito, la proposta del gruppo di minoranza “Rivergaro” è stata subito accettata in consiglio comunale. Ma da qui a vedere “via Armani” la strada è ancora lunga.