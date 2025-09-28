Liberta - Site logo
Rivergaro batte tutti sul tempo: una via dedicata a Giorgio Armani

Sì unanime del Consiglio alla proposta della minoranza. Ma altri passaggi per l’intitolazione

Cristian Brusamonti
|1 ora fa
Giorgio Armani
Giorgio Armani
1 MIN DI LETTURA
Il consiglio comunale di Rivergaro dice sì , all’unanimità, alla proposta di intitolare una via, una piazza o uno spazio pubblico allo stilista Giorgio Armani, scomparso meno di un mese fa: in pochi minuti e senza alcun attrito, la proposta del gruppo di minoranza “Rivergaro” è stata subito accettata in consiglio comunale. Ma da qui a vedere “via Armani” la strada è ancora lunga. 
