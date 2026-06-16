Rotary Club Val Tidone, Katia Gentili nuova presidente

Il Rotary Club Val Tidone si affida a una donna. Katia Gentili ha preso il testimone dal presidente uscente Giovanni Torselli. Durante il passaggio di consegne la neo presidente ha indicato i nomi di chi entra nel direttivo che l’affiancherà per i prossimi dodici mesi. Vice presidente è Abele Leva a cui si affianca il presidente uscente Torselli. La serata del passaggio di consegne è stata utile anche per presentare una nuova socia: Paola Bassi è entrata infatti a far parte del sodalizio le cui attività sono finalizzate a sostenere il territorio locale.

Sul numero in edicola i nomi di tutto il nuovo direttivo.