Salvano gatti in memoria della figlia uccisa sulla strada

A farsi vivi con Libertà sono stati amici della coppia che, nel 2016, aveva tragicamente perso la figlia, Valeria Fraschini, 23 anni, in un incidente stradale a Chiavenna, sulla strada che collega Cortemaggiore a Piacenza. Era il 5 novembre 2016, le 19 di sera. Valeria, promettente grafica, serbava nel cuore un amore sconfinato per i gatti. E anche quella sera maledetta (per le cui sorti, in cui oltre a Valeria è morta un’altra persona, un terzo è stato giudicato colpevole di omicidio stradale) Valeria stava tornando a casa, allora a San Pietro in Cerro, al termine di una raccolta di cibo per i suoi amici felini in un grosso centro commerciale di Piacenza.

Mamma Daniela e papà Gian Luca, riteniamo per sopravvivere aggrappandosi ai sogni della figlia, non hanno esitato a proseguire la missione di Valeria. Che era quella di salvare ogni gatto che incrociasse il suo sguardo e fosse perduto, senza una casa. Oggi, a Cortemaggiore, nell’abitazione di questi genitori, ci sono oltre 40 mici. Tutti arrivati da abbandoni o da rinunce di proprietà, e almeno altrettanti sono quelli che la coppia segue in giro per il territorio della Bassa, sparsi in cascine. C'è tanto amore, per queste creature. Ma c'è anche bisogno di un aiuto: cibo per sfamare tanti mici.