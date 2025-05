Samuel dei Subsonica sul palco del Bleech a Gariga

Il 7 giugno alla Corte Faggiola ci sarà Samuel dei Subsonica sul palco di Bleech In The Park, l’anteprima ufficiale della 9ª edizione di Bleech Festival, in programma dal 27 al 30 agosto, sempre nella stessa location.

La giornata si apre alle 10 con Vinin Fest, il primo festival piacentino dedicato al vino naturale. Dalle 20 la musica prende il centro della scena con Bleech In The Park, evento serale a ingresso gratuito organizzato da Bleech Aps. Il protagonista è Samuel, fondatore e voce dei leggendari Subsonica, con un live audiovisivo travolgente tra groove elettronico e visioni future. Il suo nuovo singolo “Il sol dell’avvenire” segna una nuova fase del suo percorso artistico, fatta di ritorno al club, contaminazioni e libertà creativa.

Una foto della passata edizione del Bleech festival

In apertura, il live di Plastica, giovane producer, dj e polistrumentista veronese, già protagonista di collaborazioni con Laila Al Habash, Giuse The Lizia, Elasi, e progetti sonori per Vogue, Kappa, TEDx Roma e Spotify Equal. E poi la selezione in vinile di Pacchiani.

Con questo evento, Bleech Festival lancia ufficialmente la sua nona edizione, attesa dal 27 al 30 agosto sempre alla Corte Faggiola, e conferma la propria vocazione: creare spazi culturali vivi, aperti, e multidisciplinari.