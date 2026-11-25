Erano tanti, i giovani che si sono riuniti in oratorio, lunedì sera. Un momento di preghiera e poi un abbraccio collettivo, nel quale si sono intrecciati il dolore, il silenzio e il ricordo.

La parrocchia di San Giuseppe Operaio si è stretta attorno alla famiglia di Chiara Patrono, la giovane rimasta vittima di un incidente stradale domenica sera. Una comunità che l’ha vista crescere e alla quale Chiara aveva scelto di dedicare tempo ed energie, diventando un punto di riferimento per i più piccoli. L’incontro si è svolto alla presenza del parroco don Federico Tagliaferri, degli educatori e di tanti ragazzi che hanno voluto esserci. Un momento semplice, iniziato con la preghiera e proseguito nel silenzio, fino a trasformarsi in un lungo abbraccio.

«Di fronte a queste cose ti chiedi quali altri luoghi avrebbero potuto convocare i giovani e ottenere una risposta così assoluta e dignitosa», racconta Francesco Luppi, educatore della parrocchia. «Erano lì per Chiara. A un certo punto abbiamo scambiato due parole con suo padre Giovanni, che ci ha ringraziato. Ci ha detto che in quei ragazzi vedeva sua figlia, che in qualche modo i loro volti erano il volto di Chiara». Chiara era cresciuta proprio in quell’oratorio, partecipando fin da bambina alle attività proposte dalla comunità.

Dalla terza superiore aveva iniziato a mettersi a disposizione come animatrice ed educatrice, entrando nel gruppo che organizza le attività per i bambini.