Sara Sciacca, 22 anni, è Miss Piacenza 2026

È Sara Sciacca, 22 anni, impiegata in una concessionaria automobilistica, la nuova Miss Piacenza. La giovane è stata incoronata nel corso della prima serata della Besu Street Fest, manifestazione organizzata dall’associazione Besuricando Aps che anima il quartiere Besurica domenica 14 e lunedì 15 giugno nella piazza di via Perfetti. L’evento prosegue anche questa sera con un ricco programma a partire dalle 18.

Grande emozione per la vincitrice del titolo provinciale nell’ambito di Miss Italia, lo storico concorso nazionale guidato da Patrizia Mirigliani. A decretare il successo della concorrente è stata una giuria composta dal presidente di Besuricando Aps Thomas Trenchi, dalla giornalista di Telelibertà Marzia Foletti, dai trainer di Acrobatic Fitness Alida De Vita e Mauro Gardella, dal referente del Comitato Soci di Emil Banca Fausto Brunetti, dall’assicuratore Alvio Focaccia, dalla docente Francesca Lazzari e dal responsabile grafico di Miss Italia Graziano Fabbri.

La serata inaugurale della Besu Street Fest ha registrato una partecipazione notevole, richiamando centinaia di persone tra giovani, famiglie e anziani provenienti non solo dalla Besurica, ma da tutta la città. Al termine della sfilata, il pubblico ha potuto assistere al concerto della cover band Vasco Terapia, che ha proposto alcuni dei più celebri successi di Vasco Rossi.

Molto apprezzata anche l’area street food, con numerose specialità gastronomiche tra cui smash burger, grigliate, paella, tortelli, pisarei e fasö, crêpes alla Nutella e altre proposte. Non sono mancati i gonfiabili dedicati ai più piccoli e uno spazio curato dallo studio Picti, dove è stato possibile realizzare tatuaggi dal vivo.

La rassegna prosegue questa sera dalle ore 18 con un appuntamento pensato in particolare per gli studenti, ma aperto a tutta la cittadinanza. In programma un doppio dj set con Dj Logan e, a seguire, Marco Comollo di Radio 105, che distribuirà anche gadget dell’emittente.

«L’obiettivo – sottolineano gli organizzatori – è valorizzare lo spazio centrale del quartiere Besurica che tutti chiamano piazza ma che, di fatto, è un parcheggio, trasformandolo per due sere all’anno in un luogo libero dalle auto e completamente a disposizione delle persone, all’insegna della convivialità, delle famiglie e dell’intrattenimento».