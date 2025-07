Scompare e annuncia un gesto estremo, 50enne salvata dai carabinieri

Un pensionato piacentino ha notato una donna camminare lungo il ponte sul Po presso l’Isola Serafini. La donna gli è parsa in stato confusionale: l’uomo ha allora chiamato il 112 e dalla centrale operativa di Fiorenzuola gli è stato comunicato di cercare di avvicinare la donna e di tranquillizzarla. Contemporaneamente è stata inviata sul viadotto una pattuglia della stazione di Monticelli e un’ambulanza del 118. Grazie al tempestivo intervento del cittadino e dei carabinieri di Monticelli, la donna è stata salvata prima che potesse commettere un gesto inconsulto. È accaduto sabato 5 luglio intorno a mezzogiorno. Protagonista dell’episodio una signora di cinquant’anni, forse in crisi per aver perduto il lavoro.