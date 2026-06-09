Scoperta in Duomo la ricetta piacentina contro la peste

All’interno di un manoscritto di uso liturgico del 1400, appartenente alla Biblioteca Capitolare del Duomo di Piacenza, un cardinale si annota la ricetta per la preparazione delle pillole contro la peste. Preghiere e pastiglie dunque per sconfiggere il male del secolo.

A scoprire questo curioso appunto di vita quotidiana del Basso Medioevo piacentino è Tiziano Fermi, archivista della cattedrale nonché ricercatore in storia medievale all’università di Modena e Reggio Emilia (Unimore). Il Breviario di rito piacentino sul quale è avvenuta la scoperta, il Codice 20 (secondo la catalogazione definita nel XX secolo), è interamente redatto nel XV secolo in scrittura gotica su due colonne; riporta per oltre 322 fogli in pergamena (recto e verso) i testi in uso per la preghiera durante le giornate dell’anno, per le principali festività collegate alla vita di Cristo, le feste mariane e le ricorrenze dei santi.

Pur essendo un importante codice manoscritto, di un formato usuale per l’epoca (30x12 cm), viene spiegato come non presenti particolari miniature ma solo decorazioni eseguite a penna e filigranate di alcune lettere iniziali. Tuttavia...