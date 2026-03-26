Scuola al Montecucco, aule didattiche e un piccolo anfiteatro

I primi mattoni li ha portati chi ne sfrutterà le potenzialità per apprendere. I bambini delle scuole materne e dell’infanzia, casco giallo e pettorina, li posano simbolicamente sull’erba dove prenderà corpo “We can lab”, il progetto che permetterà al parco del Montecucco la realizzazione di due aree all’aperto e un piccolo anfiteatro. I bambini delle scuole a formare a un cerchio fra il verde e i fiori in quello che è attualmente il cantiere (due basamenti recintati dove sorgeranno le aule in legno) i cui lavori termineranno a maggio. In sintesi, già a settembre We Can Lab sarà operativo: si andrà al parco e contemporaneamente si andrà a scuola.

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