Scuola al Montecucco, aule didattiche e un piccolo anfiteatro
Nel parco i bambini posano la prima pietra di We Can Lab
Filippo Lezoli
|2 ore fa
I bambini delle scuole al parco del Montecucco dove è stata posta la prima pietra del progetto “We Can Lab” - foto Mauro del Papa
I primi mattoni li ha portati chi ne sfrutterà le potenzialità per apprendere. I bambini delle scuole materne e dell’infanzia, casco giallo e pettorina, li posano simbolicamente sull’erba dove prenderà corpo “We can lab”, il progetto che permetterà al parco del Montecucco la realizzazione di due aree all’aperto e un piccolo anfiteatro. I bambini delle scuole a formare a un cerchio fra il verde e i fiori in quello che è attualmente il cantiere (due basamenti recintati dove sorgeranno le aule in legno) i cui lavori termineranno a maggio. In sintesi, già a settembre We Can Lab sarà operativo: si andrà al parco e contemporaneamente si andrà a scuola.
foto Mauro del Papa
foto Mauro del Papa
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