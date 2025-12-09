Sedie gettate nel vascone del Tidone a Pianello
Indignazione sui social. Qualcuno si è rimboccato le maniche per recuperarle
Mariangela Milani
|2 ore fa
Qualcuno ha buttato in quello che i pianellesi chiamano il “vascone”, una sorta di mini laghetto alimentato dalle acque del torrente Tidone, alcune seggiole di plastica. Al gesto di qualche incivile hanno risposto, come spesso succede, la buona volontà e il senso civico di chi invece ha a cuore il proprio paese e che si è preso la briga, nonostante le temperatura non proprio estive, di recuperare le sedie.
