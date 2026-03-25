Servizio civile in Auser: «Un'opportunità di crescita e impegno per i giovani»

C’è tempo fino all’8 aprile per presentare la domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale 2026, un’esperienza di cittadinanza attiva rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano mettersi in gioco, crescere e contribuire concretamente al benessere della comunità. Auser Piacenza aderisce al bando offrendo ai candidati la possibilità di vivere un percorso formativo e umano di grande valore, all’interno di un contesto ricco di relazioni, solidarietà e impegno sociale. Il Servizio Civile rappresenta infatti un’importante occasione di crescita personale e professionale, consente di acquisire competenze organizzative, relazionali e gestionali sviluppando allo stesso tempo una forte consapevolezza civica.

I volontari saranno coinvolti in particolare nelle attività del Filo d’Argento, il servizio di trasporto sociale rivolto prevalentemente alle persone anziane e fragili. Il loro contributo sarà centrale nel supporto al Centro di Ascolto, cuore operativo del servizio: dalla presa in carico degli utenti alla gestione delle richieste, dall’organizzazione dei calendari alla pianificazione dei trasporti, fino al coordinamento dei volontari autisti e degli automezzi, le attività comprenderanno anche la gestione dei dati e la rendicontazione del servizio.

Un’esperienza concreta in Auser Volontariato Piacenza che permetterà ai giovani di entrare in contatto diretto con i bisogni del territorio e di contribuire, giorno dopo giorno, a migliorare la qualità della vita delle persone più vulnerabili, contrastando solitudine ed esclusione sociale. Il Servizio Civile prevede un impegno di circa 25 ore settimanali, distribuite su 5 giorni, con un compenso mensile previsto dal bando nazionale. Entrare in Auser significa far parte di una rete di volontariato attiva e accogliente, dove ogni giovane può sentirsi parte di qualcosa di significativo, costruendo relazioni autentiche e acquisendo competenze utili anche per il proprio futuro lavorativo.