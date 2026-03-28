Servizio civile presso l'Unione Ciechi, opportunità per i giovani

Un’opportunità concreta per i giovani di mettersi in gioco e fare la differenza nel proprio territorio: il servizio civile al fianco dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Piacenza.

Il bando, con scadenza fissata alle ore 14:00 dell’8 aprile 2026, è rivolto a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 29 anni non compiuti, desiderosi di intraprendere un percorso di crescita personale attraverso attività ad alto valore sociale. La Sezione UICI di Piacenza propone progetti inseriti nei programmi “LOW VISION” e “VEDERE OLTRE”: “Borea” e “Blind Edu-Care” per il primo, “Sight First” ed “Edu Sight” per il secondo, con un totale di quattro operatori volontari coinvolti e la presenza di posti riservati a giovani con minori opportunità (GMO).

Il Servizio Civile avrà una durata di dodici mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e un assegno mensile pari a 519,47 euro. I volontari saranno coinvolti in attività di supporto diretto alle persone cieche e ipovedenti, tra cui servizi di lettorato e assistenza a domicilio, accompagnamento in attività quotidiane e ludico-ricreative come shopping e teatro, sostegno alla mobilità urbana ed extraurbana, oltre ad attività di segreteria utili allo sviluppo di competenze organizzative.

La candidatura deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma DOL (Domande On Line), https://domandaonline.serviziocivile.it . Per presentare la domanda il candidato deve essere in possesso dello Spid (per informazioni: www.agid.gov.it ). È inoltre opportuno allegare un curriculum vitae e copia dei titoli posseduti (se non in possesso è necessario fornire un’autocertificazione con allegato il documento di identità).

Per accedere è necessario essere in possesso di identità digitale, tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica. È consigliato allegare il proprio curriculum vitae e copia dei titoli di studio. Tra i requisiti richiesti figurano la cittadinanza italiana o il regolare soggiorno in Italia, l’assenza di rapporti di lavoro o collaborazione retribuita con l’UICI, l’assenza di condanne penali, la non appartenenza alle forze armate o di polizia e il non aver già svolto o interrotto il Servizio Civile Nazionale o Universale.