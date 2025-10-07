Settimana del Dono, lezione degli Operatori del Sorriso

Anche gli “Inkollati”, gli Operatori del Sorriso che a Piacenza sono presenti da ben undici anni nell'ospedale cittadino, erano presenti all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza nell'ambito della Settimana del Dono in programma fino al 10 di ottobre. Insieme alle operatrici di Casa Morgana, hanno tenuto una lezione agli studenti del corso di pedagogia della famiglia della Facoltà di Scienze della Formazione, condotto dalla professoressa Elisabetta Musi.

«Per il primo anno collaboriamo a questa giornata e ci ha fatto davvero piacere – ha spiegato Giuseppe Colla, “anima” degli Operatori del Sorriso – ai giovani abbiamo parlato del nostro impegno che dura da tanti anni, ma soprattutto di quanto sia importante donare positività al prossimo, lezione che hanno particolarmente apprezzato».