Software di gestione del pastificio, a tre studenti la borsa di studio Groppi

Ci sono tre studenti dell’Isii Marconi dietro il software di gestione interno del pastificio Groppi che a breve sarà attivato: Lorenzo Marchettini e Pietro Favarel della quinta F informatica e Aleksadar Mihajlov della quinta Q logistica hanno infatti elaborato un sistema di gestione della produzione e della tracciabilità interna del pastificio e con il loro progetto si sono aggiudicati una borsa di studio da mille euro ognuna messa a disposizione dall’azienda.

La consegna si è svolta all’Isii Marconi alla presenza del fondatore e titolare Alessandro Groppi e dei responsabili dell’amministrazione e del controllo qualità del pastificio Lorenzo Groppi e Lorenzo Sartori, oltre che di alcuni studenti e docenti della scuola.

«Quello che doveva essere un semplice progetto scolastico è diventato qualcosa di più - sottolineano i rappresentanti di Groppi - si è creato un team di studenti che ha lavorato su un software prezioso: è un risultato sorprendente, ma la cosa più importante è la consapevolezza del fatto che se ci si impegna, i risultati arrivano. L’applicazione di questo progetto è concreta». La prossima settimana infatti il software verrà messo in funzione. Nel frattempo però per i ragazzi è il tempo della soddisfazione per essere stati premiati e aver realizzato un progetto che potrà davvero essere utile.