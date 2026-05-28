Solidarietà dal Velosport borgonovese, donati 500 euro all'hospice

Il Velosport borgonovese ha teso una mano agli ospiti della Casa per le cure palliative, hospice, di Borgonovo. I volontari hanno donato alla struttura protetta 500 euro. La somma è stata raccolta grazie alle gestione di una parte dei parcheggi, durante la fiera di Pasqua. Le offerte raccolte serviranno quindi a finanziare le necessità dell'hospice, dei pazienti e dei familiari che devono farvi ricorso.