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Solidarietà dal Velosport borgonovese, donati 500 euro all'hospice

La somma è stata raccolta grazie alle gestione di una parte dei parcheggi, durante la fiera di Pasqua

Mariangela Milani
|52 minuti fa
Solidarietà dal Velosport borgonovese, donati 500 euro all'hospice
1 MIN DI LETTURA
Il Velosport borgonovese ha teso una mano agli ospiti della Casa per le cure palliative, hospice, di Borgonovo. I volontari hanno donato alla struttura protetta 500 euro. La somma è stata raccolta grazie alle gestione di una parte dei parcheggi, durante la fiera di Pasqua. Le offerte raccolte serviranno quindi a finanziare le necessità dell'hospice, dei pazienti e dei familiari che devono farvi ricorso.
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