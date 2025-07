Solidarietà, il 4 luglio sarà anche la Giornata del Tappo

“Dona un tappo alla Misericordia, ti ritornerà in solidarietà”: con questo slogan si ripresenta la “Giornata del Tappo”. La data da segnare sul calendario è quella di domani, 4 luglio, quando tornerà questa iniziativa promossa dalla Misericordia di Piacenza in collaborazione con Bulla Sport e Braghieri Plastic. Per tutta la giornata saranno presenti due punti di raccolta di tappi di plastica nei punti vendita di Bulla Sport in via Colombo e in largo Battisti, dove i piacentini potranno consegnare i tappi di plastica usati. In più, i volontari della Misericordia attivi sulla Fiera di Sant'Antonino saranno ben felici di raccogliere altri tappi che i piacentini vorranno donare durante il consueto giro. Il materiale raccolto verrà poi dato alla Braghieri Plastica che lo trasformerà in prodotto di riciclo e a sua volta sosterrà con un contributo la Misericordia per le attività di solidarietà.