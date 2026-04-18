Solidarietà pasquale per Piacenza in Blu, raccolti 4mila euro

Dalle uova di Pasqua alla solidarietà il passo è breve. A dimostrarlo è ancora una volta la “squadra” ormai rodata di Piacenza in Blu, associazione di familiari, volontari ed educatori impegnati al fianco di persone con disabilità intellettive e relazionali. Anche quest’anno l’iniziativa delle uova pasquali, realizzata con Bardini Cioccolateria e il commerciante Valter Bulla, ha centrato l’obiettivo: quattromila euro raccolti, destinati a sostenere attività ludiche ed educative per i bambini seguiti dall’associazione.

«Un grazie va anche ai venti negozi che hanno ospitato l’iniziativa. La cifra raccolta servirà per finanziare le attività nel tempo libero: sono appena partiti i corsi di rugby e le camminate nel bosco. Le famiglie coinvolte sono una trentina, soprattutto con bambini piccoli, e in questo periodo la richiesta legata all’autismo è in crescita» spiega la presidente di Piacenza in Blu, Laura Pedretti.