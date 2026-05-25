Solidarietà servita in tavola: quasi 5mila euro per le cure palliative

Un maxi-assegno di 4.790 euro a favore dell'Associazione cure palliative di Piacenza. È l'esito della cena benefica promossa nei giorni scorsi all’azienda agrituristica Casa Nuova, a Niviano di Rivergaro, per raccogliere fondi a favore della rete sanitaria che ogni giorno assiste malati e famiglie alle prese con percorsi di cura delicati e spesso molto complessi. Percorsi che, come ricordato dai referenti, non sono il luogo in cui non c’è più nulla da fare, ma in cui c'è ancora molto di cui occuparsi: controllare i sintomi, ascoltare il paziente, accompagnarlo, sostenere i familiari e garantire dignità in ogni fase della malattia.

Le risorse raccolte possono essere utilizzate per rafforzare l’assistenza domiciliare, acquistare strumenti utili alla cura, migliorare il comfort nei luoghi di assistenza, sostenere il supporto psicologico e finanziare la formazione degli operatori e dei volontari.