Solidarietà sulle due ruote con la "MotoSpiedata"

Le due ruote dei "Lampeggianti Blu" tornano a rombare nel nome della solidarietà. La "MotoSpiedata" è la nuova iniziativa benefica del motoclub piacentino, una giornata di convivialità in programma per sabato 31 maggio a partire dalle ore 15, quando gli amici dei Lampeggianti, accompagnati dalla Polizia Municipale, si ritroveranno al Bar Ovest per un giro lungo le valli piacentine e arrivo verso le 18 al Centro Aldo Aonzo del quartiere Capitolo. Dalle 19 partirà la spiedata, il cui ricavato verrà devoluto all'associazione Piacenza in Blu. Evento che si svolgerà con la partecipazione di Nordmeccanica e l'aiuto di Comune di Piacenza, Gruppo Bossoni e Associazione Amici del Capitolo. L'ingresso è libero, per prenotare si deve contattare il motoclub all'indirizzo e-mail [email protected] . Come ha aggiunto la presidente di Piacenza in Blu Laura Pedretti, «facciamo parte del Terzo Settore e ci occupiamo di persone con disabilità, nello specifico accogliamo una trentina di famiglie che hanno al loro interno ragazzi affetti da autismo e uno degli obiettivi principali che abbiamo è proprio quello di organizzare attività per il loro tempo libero, oltre a sostenere le famiglie in questo cammino dalla diagnosi al periodo successivo. Ringraziamo tutti coloro che organizzeranno questa manifestazione perché è molto importante l'aiuto del territorio, soprattutto per creare momenti dedicati apposta ai nostri ragazzi».