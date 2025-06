Solidarietà tra bici e ristorazione: 1.300 euro alla Casa di Iris

È un assegno di 1.300 euro quello consegnato al presidente dell'Hospice "La casa di Iris" a Castell'Arquato a “casa Faccini”. Il ricavato è la somma di 800 euro - raccolti dall'associazione Pedale arquatese, in collaborazione con Cicli Manini e Lugagnano Off road (con le bici di 100 volani) in occasione della festa dello sport “sportivamente” tenutasi a Castell'Arquato il 31 maggio e 1 giugno - e di 500 euro - donati direttamente da Paola Faccini, titolare dell'omonimo ristorante insieme ai fratelli Massimo e Barbara e al figlio Alessandro Villa Faccini, sempre in prima linea nella raccolta fondi per le associazioni del territorio. Presenti alla consegna dell'assegno il presidente del pedale arquatese Antonio Sozzi, la consigliera Comunale Marta Baccanti, Alessandro Villa Faccini e il presidente de La casa di Iris Sergio Fuochi.