Sorveglianza da remoto per ventitré anziani grazie alla Fondazione

Irma non è solo un bel nome. È anche il progetto che nasce con due obiettivi prioritari: sostenere la domiciliarità e prevenire la non autosufficienza. Per conseguirli, spiega Giacomo Gnocchi, coordinatore del progetto e responsabile area Welfare e Innovazione del Consorzio Solco, si è pensato di «agire sulla relazione: c’è infatti un operatore che tutti i giorni contatta gli anziani, che parla con loro, un segno di vicinanza».

Non solo però. All’interno dell’abitazione sono installati sensori ambientali passivi, per i quali non servono da parte delle persone competenze per attivarli, così come non c’è alcuna ripresa video né audio.