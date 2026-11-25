«Dieci minuti fa un familiare mi ha chiamata per dirmi che il giovane che ha riempito di botte il commerciante era fuori dal cancello di casa mia a urlare. Probabilmente per la denuncia presentata da un mio collaboratore. Ho paura di tornare a casa, soprattutto per mia figlia. Questa persona è una bomba a orologeria. In due anni abbiamo fatto segnalazioni, denunce e telefonate, ma nessuno ci ha ascoltato».

A parlare è una piacentina che vive alle porte della città con il compagno e la figlia. Per oltre due anni, racconta, la famiglia ha convissuto con situazioni sempre più preoccupanti legate al giovane che sabato pomeriggio ha aggredito brutalmente il titolare del Panino Gourmet, riducendolo in gravi condizioni. Una vicenda che, secondo la donna, era stata più volte segnalata alle autorità senza risultati concreti.