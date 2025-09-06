Sostegno a Gaza e Flottilla, in 300 alla manifestazione

Sono circa trecento i partecipanti alla manifestazione dal titolo “Fermiamo la barbarie” indetta nella mattinata di sabato 6 settembre da Cgil in solidarietà alla popolazione di Gaza e a sostegno dell’iniziativa umanitaria della Global Sumud Flottilla, le cui navi cariche di aiuti, in partenza da 44 diversi paesi, raggiungeranno le coste palestinesi a metà settembre. In piazza Sant’Antonino, dalle 10 intanto, si sono alternati gli interventi dei promotori: da Gianluca Zilocchi, della segreteria regionale Cgil ("siamo qui per lottare contro l'indifferenza, il silenzio e la complicità dei governi occidentali, compreso il nostro") a quello di un gruppo di docenti che, a turno, hanno letto un testo sottoscritto da 200 colleghi israeliani dissidenti, che invoca la fine del massacro ai danni della popolazione di Gaza.

Dal pubblico, cori inneggianti alla Palestina Libera e lo stop al genocidio. Sul palco, anche la sindaca Tarasconi, presente al sit-in assieme a una larga delegazione della giunta per testimoniare "un'adesione convinta e non di facciata". In chiusura, flash mob silenziosa sulle scalinate della basilica, per ricordare le vittime del genocidio.