Sostegno all'autismo nei comuni di Ponente, i fondi ridotti a un terzo

Per i 21 comuni del distretto di Ponente i fondi per il sostegno alle persone affette da autismo scende dai centomila euro del 2022 ai soli 39mila euro oggi a disposizione. Risorse che bastano per mantenere in vita i percorsi di sostegno già avviati, tra cui sei assegni di cura ad altrettante famiglie, ma che non consentono alla rete di servizi sociali di fare grossi «voli pindarici». Se ne è avuta notizia durante l’ultima seduta del comitato che riunisce i sindaci dei 21 comuni del comprensorio che abbraccia Valtidone Valtrebbia e Valluretta.

Secondo i dati forniti durante la seduta il fondo a disposizione del distretto Ponente dal 2022 si è ridotto praticamente a un terzo. «Nel 2 022 – ha spiegato la responsabile dell’ufficio di piano Silvia Castagna - avevamo ricevuto dei finanziamenti decisamente più consistenti per iniziative legate a persone con disturbo dello spettro autistico». All’epoca c’erano a disposizione 100mila euro.