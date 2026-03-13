Sostegno alle famiglie in difficoltà, 12mila euro dall’associazione Bottigelli

La forte collaborazione tra l'associazione William Bottigelli e Conad Centro Nord ha portato un altro risultato concreto, quest'anno addirittura raddoppiato rispetto al passato perché ha raggiunto la cifra record di ben 12mila 600 euro euro che verranno utilizzati per speciali tessere buoni-pasto a favore delle famiglie in situazione di difficoltà segnalate dall'assessorato ai servizi sociali del Comune di Piacenza. Un risultato reso possibile grazie all'aiuto di diverse realtà locali che hanno contribuito: questa mattina, nella Sala del Consiglio comunale, l'assessora al welfare Nicoletta Corvi ha ricevuto i rappresentanti dell'associazione William Bottigelli per la consegna all’Unità Operativa Minori dei buoni spesa. La benefica associazione piacentina, grazie al sostegno di Banca di Piacenza, dell'Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza, di Confesercenti e altre realtà piacentine, permetterà di assegnare 252 buoni spesa del valore di 50 euro emessi da Conad Centro Nord per altrettante famiglie con bambini con fragilità economiche, seguite dai Servizi sociali del Comune di Piacenza.