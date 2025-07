Spaventapasseri en plain air: dal Titanic allo Spasson

Come ogni estate, torna a popolarsi di spaventapasseri la Valstirone, e in particolare la zona compresa tra la “capitale” delle curiose opere, ovvero Scipione Case Passeri di Salsomaggiore, e Vigoleno di Vernasca. L’esposizione, nata una quindicina di anni or sono da un’idea dei salsesi Fausto Menta e Marco Dioni per animare l’estate di Salsomaggiore, diventandone una delle attrazioni più curiose, fino a due anni fa è stata curata nel campo degli spaventapasseri dalla Pro loco della frazione. Dal 2024, però, nell’impossibilità da parte del sodalizio per ragioni burocratiche di proseguire l'attività, è stata presa la decisione di collocare le opere lungo la strada di Fondovalle dello Stirone, anche oltre il confine provinciale, ovvero sino al borgo di Vigoleno, così da proseguire quella che è ormai diventata a tuti gli effetti una simpatica tradizione.

Già da qualche tempo lungo la Fondovalle si possono ammirare alcune opere, ma altre sicuramente se ne affiancheranno visto che il termine ultimo per preparare il proprio spaventapasseri è l’inizio di settembre: sono già presenti lo spaventa acque, lo -spasacamen- (spazzacamino), lo spasson (operatore ecologico), lo spaventaciuc (spaventa ubriachi), la principessa e il ranocchio. In zona Vigoleno, invece, sono apparsi gli innamorati del Titanic, Jack e Rose, teneramente mano nella mano in frazione Crocillone, la spaventapasseri donna, a La Villa, e a Case Orsi un simpatico orsacchiotto.