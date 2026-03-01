Stalking, quella paura che cambia la vita

Telefonate continue, messaggi a ogni ora del giorno e della notte, minacce, pedinamenti: sono comportamenti che generano ansia e paura in chi li subisce e che, nei casi più gravi, possono sfociare in episodi di violenza da parte di chi non accetta la fine di una relazione. Sarà lo stalking uno degli argomenti al centro della nuova puntata di “Red Flags” in onda questa sera, domenica 1° marzo, alle 20.30 su Telelibertà. Delle conseguenze psicologiche dello stalking sulle vittime parlerà la psicologa Maria Teresa Bertè. L’obiettivo del format, condotto da Nicoletta Marenghi, è la prevenzione della violenza di genere. Ospite della puntata anche Silvia Merli, presidente di Cipm Emilia, centro che si occupa del trattamento degli autori di violenza. Nel 2025, il Cipm ha seguito 197 persone tra territorio e carcere. La trasmissione è patrocinata dalla Regione Emilia Romagna e con l’assessora alle Pari Opportunità Gessica Allegni si è parlato dei bandi della Regione per favorire l’occupazione femminile. La trasmissione è realizzata in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Piacenza ed è sostenuta da Crédit Agricole.

Da sinistra Gessica Allegni, assessora regionale alle Pari opportunità e la conduttrice Nicoletta Marenghi La psicologa Maria Teresa Berté Silvia Merli, presidente Cipm Emilia