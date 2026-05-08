Studente svogliato non va a scuola, la sindaca “ammonisce” i genitori

A Piacenza scatta il primo “ammonimento” della sindaca per evasione scolastica, strumento previsto dalla legge. Il caso, oltre a segnare un precedente, torna ad accendere i riflettori su un fenomeno purtroppo in crescita: il distacco dei più giovani dalla scuola.

Il ragazzo coinvolto nella vicenda ha 15 anni e frequenta un istituto superiore cittadino (siamo ancora nel campo della scuola dell’obbligo). Ma a scuola, semplicemente, non ci andava da settimane. Nessuna particolare motivazione: «Non ne aveva voglia» avrebbe spiegato agli agenti della polizia locale che hanno effettuato gli accertamenti. Così le sue giornate trascorrevano evidentemente altrove, tra giardinetti e tempo libero, comunque lontano dai banchi. Una situazione che, con il passare delle settimane, è diventata quasi cronica, facendo scattare un percorso ben definito dalla legge che si è concluso con l’ammonimento formale ai genitori del ragazzo da parte della sindaca Katia Tarasconi.