"Suggestioni": musica, danza e poesia per uno spettacolo benefico

Musica, danza e poesia saranno il filo conduttore di "Suggestioni", un evento benefico che andrà in scena venerdì 11 aprile alle 20.30 presso la Sala Arazzi del Collegio Alberoni con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di Scacco matto, realtà del territorio che ha una visione innovativa nella cura della salute mentale. “Il Modello Scacco Matto – spiega Maria Grazia Sabato, organizzatrice e curatrice dell'evento - si basa sul concetto di Recovery. L’idea alla base del Recovery fa riferimento non tanto alla guarigione in senso clinico quanto a un percorso personale che consenta al paziente di condurre una vita soddisfacente sia sotto l’aspetto dell’autorealizzazione sia nella possibilità di acquisire un ruolo sociale nel proprio contesto relazionale e comunitario".

"Non è la solita cena benefica - prosegue Sabato - ma uno spettacolo vero e proprio che è stato preparato e curato nei minimi dettagli, e che sarà rappresentato nella splendida location del Salone degli Arazzi del Collegio Alberoni, con dedizione e competenza" da parte del Maestro Patrizia Bernelich in collaborazione con Michela Arcelli ed Elisabetta Rossi, direttrici dell'Accademia di Danza Domenichino da Piacenza, con in apertura alcuni allievi del Conservatorio Musicale Nicolini di Piacenza e con la partecipazione di Carolina Migli che reciterà dei brani.

"Sarà uno spettacolo meraviglioso in cui arte, musica e cultura si intrecceranno, per dare vita a qualcosa di magico, per trasmettere emozioni - continua la organizzatrice -; sarà un capolavoro in cui tante eccellenze e promesse del territorio, giovani studenti e allievi che studiano e si formano in prestigiose scuole come il Conservatorio Musicale Nicolini di Piacenza, orgoglio della nostra Città, e l'Accademia di Danza Domenichino da Piacenza, si esibiranno sul palco in coreografie che offriranno momenti unici".

"La soddisfazione più grande - continua Sabato - è stata percepire, tangibili come sempre, la dedizione e la grande collaborazione da parte di tutti quanti hanno preso parte alla realizzazione dell'evento, in un gioco di squadra ammirevole e divertente al tempo stesso, che, partendo dallo scopo benefico, offrirà agli spettatori un grande spettacolo di musica, danza e poesia imperdibile!"

La musica

Patrizia Bernelich, musicista versatile e poliedrica, pianista docente al Conservatorio Nicolini, direttrice d'orchestra e formatrice di compagini corali, esprime il suo amore per la musica spaziando attraverso l'esecuzione di repertori classici (Beethoven, Mozart, Vivaldi, Rossini, Verdi) e trasversali (come Orff, Piazzolla, Morricone), all'impegno didattico con metodi innovativi, mettendo sempre in prima linea la qualità del rapporto con gli allievi. La sua sensibilità l'ha portata, in anni recenti, a comporre. E infatti sue sono le musiche (Suggestioni) sulle cui note danzeranno ben 25 allieve dell'Accademia Domenichino da Piacenza in un suggestivo susseguirsi di cambio d'abiti di scena. La Bernelich ha messo la sua ricerca al servizio della comunità, convinta che la musica agisca in modo profondo nell'animo umano: da qui le tante iniziative da lei rivolte a far conoscere problematiche sociali con l'auspicio di aprire, grazie alla musica, spiragli di luce.

La danza

Le 25 allieve dell'Accademia che saranno sul palco, di età dai 12 anni in su, sono le protagoniste di un percorso che le conduce alla scoperta di sé stesse attraverso il movimento. Ogni coreografia è un racconto, un'emozione, un momento di profonda connessione con il proprio essere. "Attraverso la danza - racconta Michela Arcelli - dimostriamo come essa possa essere un mezzo potente per sviluppare consapevolezza e riscoprire la propria essenza." "Suggestioni" è un affascinante spettacolo - dice Elisabetta Rossi - che unisce musica, composizione, danza classica, poesia per esplorare la bellezza, la consapevolezza e il potere dell'arte come un linguaggio universale. Questo evento unico invita il pubblico a immergersi in un viaggio emozionante attraverso il mondo dell'espressione artistica." "Siamo orgogliose - dicono in coro - come direttrici dell’Accademia, di partecipare a questo spettacolo che mette in luce l'importante lavoro della realtà Scacco Matto, impegnata nella sensibilizzazione sulla salute mentale e nel supporto a chi ne ha bisogno. Partecipare a "Suggestioni" significa abbracciare un'esperienza che va oltre il semplice spettacolo, è un invito a riflettere, a sentire, e a crescere insieme attraverso la magia dell'arte."

Saranno letti alcuni brani, a cura di Carolina Migli Bateson, attrice e regista piacentina che lavora a livello internazionale, guida del gruppo ChezActor, co fondatrice del collettivo internazionale GLOBAL HIVE e direttrice artistica del Teatro di Grazzano.

In apertura si esibiranno alcuni allievi del Conservatorio Musicale Nicolini dei Dipartimenti Tastiere e Archi: Vittoria Rasi (violoncello), Elena Soresi (pianoforte), Viola Perotti e Lorenzo Santaniello (pianoforte a 4 mani).