Talenti della cucina premiati in ricordo di Giuseppe Piva

La cucina era una della grandi passioni di Giuseppe Piva, lo storico regista di Telelibertà scomparso prematuramente nel 2023. A due anni di distanza dal tragico evento l’associazione “Amici di Johnny” nata per ricordarlo ha dato vita a un evento emozionante, voluto proprio per coniugare l’arte del saper cucinare con la capacità di riconoscere il talento nelle giovani generazioni.

È la borsa di studio “Giuseppe Piva”, istituita in collaborazione con la Fondazione di Piacenza e Vigevano e dedicata agli studenti del 5 anno delle classi di Cucina e Sala dell’Istituto Professionale “Marcora” di Piacenza. Ben 5400 euro sono stati messi a disposizione per le borse di studio, raccolti in parte grazie all’attività dell’associazione “Amici di Johnny” con una cena benefica e integrati da Fondazione, Valter Bulla, Cantina Il Poggiarello e FISAR – delegazione di Piacenza. Dodici studenti del “Marcora” si sono quindi sfidati nel pomeriggio del 21 maggio preparando diversi piatti che rispecchiassero la tradizione piacentina per la specialità “Cucina”, mentre per la specialità “Sala” hanno dovuto garantire il servizio e preparare aperitivi di accoglienza. La giuria era composta dalle docenti del “Marcora” Alfreda Barbieri e Debora Saccardi, con il presidente dell’associazione “Amici di Johnny” Lorenzo Tagliaferri, Mario Magnelli della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Giorgio Lambri del quotidiano “Libertà”, Giuseppe Crippa vincitore del 28esimo concorso nazionale “Suppera d’Argint” e Giancarlo Piva, padre di Giuseppe e vicepresidente dell’associazione “Amici di Johnny”.

Un fase del concorso con la giuria

Alla fine, ecco il verdetto: per la “Cucina” 1 premio alla coppia Astou Gueye e Mattia Bonatti (dolce), 2 a Matteo Valla e Winner Zogli (primo), 3 a Laura Bruzha e Nicola Krstovski (secondo), 4 a Anna Lupi e Andrea Vallejo (antipasto), per la “Sala” 1 premio a Megi Muho, 2 a Isabella Caprioli, 3 a Viktorija Koturovikj, 4 a Simone Crosia. «Non avrei potuto immaginare un momento più emozionante e bello – le parole di Tagliaferri – che potesse dare quell’idea di continuità con quelle che erano le passioni di Giuseppe. Non posso che ringraziare in primis l’istituto, gli studenti, i loro professori, Libertà e Telelibertà come co-organizzatori di tutti gli eventi che sono nel nostro programma, e ovviamente l’associazione “Amici di Johnny” e i suoi amici che hanno contribuito allo svolgimento dell’iniziativa».

Giuseppe Piva al lavoro

Chiaramente commosso Giancarlo Piva per questo splendido tributo a suo figlio: «I ragazzi sono stati molto bravi e ci hanno regalato un momento emozionante, davvero non me lo aspettavo. È bello ricordare Giuseppe in questo modo, segno che aveva dei veri amici. Spero che l’associazione continui a portare avanti i propri obiettivi e a onorare la memoria di Giuseppe, soprattutto per suo figlio che così in futuro potrà dire “il mio papà ha fatto qualcosa di buono”».