Tennis in carrozzina, firma piacentina sulle maglie della Canottieri Baldesio di Cremona

C’è la firma piacentina di Giordano Maioli e Valter Bulla sulle nuove divise della squadra di tennis in carrozzina della Canottieri Baldesio di Cremona. L’abbigliamento sportivo è stato svelato ieri nella sede della realtà sportiva dell’Oltrepò.

Maioli, ex tennista e capitano azzurro di Coppa Davis, oggi sponsor del settore wheelchair alla Baldesio e patron del marchio Australian, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Siamo presenti a supporto di questo progetto con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto e continuativo a questi giocatori splendidi, che rappresentano un esempio autentico di passione, impegno e determinazione. Vogliamo contribuire non solo alla loro attività sportiva, ma anche a diffondere un messaggio più ampio, facendo del nostro sport qualcosa di realmente solidale e inclusivo. Abbiamo fornito le divise con grande convinzione, credendo fino in fondo nel valore di questa iniziativa e nel percorso che la squadra sta portando avanti».

Accanto a lui Valter Bulla, imprenditore piacentino e co-sponsor del team, che ha ripercorso le origini del gruppo: «La squadra è nata da una branca del basket per disabili, poi alcuni di loro si sono avvicinati al tennis e da lì è nato il gruppo wheelchair della Baldesio».