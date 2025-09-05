Tony Scaffidi a Venezia pettina attrici, rapper e influencer

I Festival sono cultura, ma anche economia e indotto: volano per il Lido gli assistenti con gli abiti firmati e i gioielli, e ovviamente tra i service più richiesti ci sono truccatori e parrucchieri. Tra questi c’è il piacentino in trasferta Tony Scaffidi (il cui salone è in via San Marco 6) che da oltre 15 anni lavora nei grandi eventi, passando dalle passerelle di moda, ai grandi festival della musica - World Music Awards, Festival di Sanremo, Festivalbar - e del cinema - Cannes, Venezia, Roma - fino ai concerti e alle mostre d’arte.

L’hair stylist, truccatore e consulente d’immagine ha organizzato la sua base al Lido, all’hotel Venezia 2000, dove nella saletta dedicata si respira l’aria frenetica dell’evento imminente. Entrano modelle e modelli, irrompono le influencer a cercare camerini, specchi, spazzole, mentre gli spazi si riorganizzano per accoglierle. Negli anni, sotto le sue mani abili sono passati nomi importanti del cinema italiano come Luisa Ranieri e Paola Cortellesi: «A volte qualcuno mi chiede se vengo al Lido a pettinare Julia Roberts, la più famosa di quest’anno, ma personaggi famosi di quel calibro ovviamente si portano il loro staff, inclusi truccatori e parrucchieri. Le ragazze di cui ci occupiamo quest’anno sono influencer che stanno facendo carriera, vengono dalla musica, dalla moda e dalla televisione, e che prepariamo per la passerella sul red carpet».

Anche questo è un segno dei tempi: queste ragazze producono contenuti, reel, storie, fanno “buzz” virale e animano le piattaforme. Arrivano come testimonial di brand di moda e beauty partner e sfilano sul red carpet come su una passerella strategica di promozione del prodotto e del proprio nome.