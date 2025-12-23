Traffico in città, automobilisti in coda "per 34 ore all'anno"

La guida quotidiana nelle principali città dell’Emilia-Romagna somiglia a una sfida di pazienza. Secondo l’ultimo Inrix Global Traffic Scorecard 2025, lo studio internazionale sulle ore perse nel traffico nelle aree urbane, la congestione stradale resta uno dei punti dolenti per cittadini e pendolari, con ore di attesa incolonnati che si accumulano nel corso dell’anno e influenzano la qualità della mobilità, l’economia locale e lo stress quotidiano al volante.

Piacenza se la cava con 34 ore perse all’anno, mentre la primatista Reggio Emilia emerge con 47 ore come il capoluogo con il maggior impatto del traffico: gli automobilisti reggiani trascorrono in media quasi due giornate intere al l’anno fermi in coda, dato che posiziona Reggio Emilia all’11esimo posto tra le città italiane per congestione - davanti anche a Napoli (43 ore) e Torino (44) — e al 144esimo posto a livello mondiale per tempo perso in viaggio. La velocità di percorrenza in coda è di 28 chilometri all’ora.

Male anche Modena – 16esima città italiana e 181esima in classifica mondiale – con circa 42 ore di traffico all’anno perse dagli automobilisti e 30 chilometri all’ora di velocità media di percorrenza. A Bologna le ore perse in coda sono 39, la velocità di 26 km orari. Per altre province emiliane, Rimini, 24esima in Italia e 248esima in classifica mondiale, segna nel report circa 37 ore di traffico annue, un valore medio che riflette le code stagionali e i picchi di traffico legati al turismo. La velocità media in coda è di 22,5 km all’ora.

Seguono quindi Cesena con 35 ore (299esima in classifica, 27esima in Italia, 27 km/h di velocità di percorrenza), Piacenza con 34 (27esima in Italia e 299esima nel ranking mondiale, 27 km/h di velocità di percorrenza, Ravenna con 33 (32 km/h di velocità di percorrenza). Anche Ferrara vede i suoi automobilisti impegnati con circa 30 ore di traffico all’anno, con un lieve incremento dell’11% rispetto ai dati registrati nel 2024: 368esima nel mondo e 38esima in Italia, 24 km/h di velocità di percorrenza. Chiude la classifica di regione Forlì, con 17 ore di tempo perso e 35 km/h di velocità di percorrenza in coda.