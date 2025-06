Trappole sul web e siti fasulli: a Pianello un corso per difendersi dalle truffe

Come ci si difende dalle truffe e dai raggiri informatici? Se ne è parlato durante un incontro organizzato a Pianello dall’associazione Il salotto delle idee, con ospite il criminologo Marco Andolfi. Tra le minacce più insidiose, che non risparmiano nessuno, ci sono le trappole sul web. Siti fasulli, mail con richieste che hanno il solo scopo di carpire dati sensibili, messaggi sul cellulare che nascondono virus. Un universo multiforme che ha come unica finalità quella di appropriarsi di dati utili ad estorcere denaro. Prima regola, secondo l’esperto ospite a Pianello: "non fidarsi mai". Altra regola mai fornire codici o dati sensibili. "Nessuno chiede informazioni di questo tipo tramite mail o tramite messaggi sul cellulare" ha messo in guardia l’esperto.