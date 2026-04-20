Trump “dio-guaritore” «Doveroso decriptare i messaggi della politica che si fa religione»

Mente aperta e chiavi per interpretare la realtà, per far comprendere che «le immagini di oggi sono legate a un filo rosso che parte da una tradizione visiva di più di duemila anni». È l’obiettivo delle lezioni di Alessandra Galizzi Kroegel, piacentina, titolare del corso di Introduzione all’iconografia del corso di laurea in Beni Culturali dell’Università di Trento. Un corso obbligatorio che in questi giorni sta suscitando un surplus di interesse, analizzando l’immagine del dio-guaritore con il quale si è raffigurato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. «Quando è uscito il post di Trump ho pensato che avrei dovuto subito decodificare ai miei studenti l’immagine postata, che non è quella di un medico che cura i malati, ma ben altro. Tutti quanti, non è necessario essere cattolici, hanno capito che Trump si stava presentando come Gesù. I cattolici italiani e i cattolici Maga ne sono rimasti infastiditi. Ma non si può archiviare solo così».