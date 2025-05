Tutti insieme per combattere sporcizia e degrado, domenica i volontari ripuliscono via dei Pisoni

Lions, Rotaract e l’associazione ambientalista Plastic Free in collaborazione con Iren hanno organizzato una vera e propria “operazione di pulizia”. L’appuntamento è per domani mattina, nel parcheggio della stazione di via dei Pisoni, alle 10 e 30. Obiettivo: ripulire quest’area dove l’abbandono di rifiuti pare essere non l’eccezione, ma la triste regola. «Questa è una zona davvero molto degradata della nostra città. Con un gruppo di volontari, lo scorso autunno, l’avevamo in parte già ripulita. Questa volta vorremmo cercare di completare l’opera», dice Lucia Paladini di Plastic Free. In effetti lungo un po’ tutto il perimetro del parcheggio scorre un fiume di immondizia: bottiglie, lattine, cartacce e chi più ne ha, più ne metta.

«Speriamo - dice sempre Paladini - che il nostro intervento serva anche a riportare un po’ di attenzione su questo parcheggio che si trova a due passi dal centro ed è usato ogni giorno da tantissimi pendolari». La “operazione di pulizia” di domani è aperta a tutti: chiunque, cioè, può raggiungere i volontari di Lions, Rotaract e Plastic Free direttamente al parcheggio di via dei Pisoni e mettersi al lavoro. Gli organizzatori suggeriscono a chi vuol partecipare di portare con se un paio di guanti da lavoro e, se qualcuno ce l’ha, anche una pinza telescopica per raccogliere i rifiuti.