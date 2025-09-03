Tutto pronto per la domenica dello Sbaracco, modifiche alla viabilità

Torna la domenica dello sbaracco e fa tredici. Tante sono le edizioni dell’iniziativa in programma domenica 7 settembre: una settantina le attività del centro coinvolte che esporranno la loro mercanzia durante l’intero arco della giornata.

«È un evento molto atteso - spiega l’assessore al Commercio del Comune di Piacenza Simone Fornasari, durante la presentazione in municipio - dal 2012 lo proponiamo e lo facciamo in collaborazione con i soggetti che compongono la Cabina di Regia: Assessorato al Commercio, Unione Commercianti Piacenza, Confesercenti Piacenza, Cna Piacenza oltre a Associazione Vita in Centro a Piacenza e Iscom Group».

In caso di maltempo, l’iniziativa verrà rinviata a domenica 14.

Le modifiche al traffico

Domenica 7 settembre, dalle 6.30 alle 20.30, potranno circolare unicamente i residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati - oltre ai mezzi di soccorso, in via Cavour, via Daveri, via Legnano, via Romagnosi (tratto via San Giuliano - via Daveri), via XX Settembre, via Pace, via Chiapponi, via Calzolai (da via Mentana a via Illica e da vicolo Manzini a vicolo Sant'Ulderico), via Sopramuro, via San Donnino, via Sant'Antonino, corso Garibaldi nel tratto tra via Illica e largo Battisti, via Illica, via San Giovanni da Corso Vittorio Emanuele al civico 3, corso Vittorio Emanuele, via San Siro (da corso Vittorio Emanuele all'accesso del parcheggio

Politeama, nel tratto di via Nova tra corso Vittorio Emanuele e il civico 35, in via Felice Frasi, via Medoro Savini, piazza Duomo, nel tratto di via Carducci da via XX Settembre a via Romagnosi, in piazza Cavalli e piazzetta Grida.

I mezzi del trasporto pubblico locale potranno percorrere senza variazioni le direttrici Stradone Farnese - via Venturini e transitare in piazza Borgo, provenendo da via Taverna, per svoltare in via Castello.

Varrà per tutti i veicoli, senza eccezioni, il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 24, in corso Vittorio Emanuele, piazzetta Grida, piazza Duomo, via Cavour (tratto Piazza Cavalli - via Romagnosi e tratto via Romagnosi - via Roma), via Chiapponi, via Felice Frasi, via Legnano, via Pace, via San Donnino, via Nova (da corso Vittorio Emanuele al civico 35), via Medoro Savini, via Daveri e via Sopramuro.