Un alloggio per due, a 300 euro al mese: a Pecorara sarà realtà

È un appartamento di 40 metri quadrati. Vi potranno accedere persone con più di 65 anni, massimo due, autosufficienti, e che potranno convivere in un modello di co-residenza sociale. Potranno cioè condividere gli stessi spazi di vita per darsi una mano l’un l’altro nella gestione del quotidiano.

L’appartamento sta per essere ricavato all’interno della casa albergo “Jacopo da Pecorara”, a Pecorara. I lavori sono in via di ultimazione e i primi ingressi dovrebbero avvenire entro la metà del prossimo anno.

Se ne è parlato durante una recente riunione dei sindaci del distretto di Ponente. L’appartamento non servirà infatti solo gli anziani di Alta Val Tidone, ma di tutti i 21 comuni del comprensorio che abbraccia Valtidone, Valtrebbia e Valluretta. Durante la recente seduta è stato dato il via libera al regolamento che disciplina gli ingressi e il funzionamento della nuova struttura.