Un fischietto d'emergenza per le donne della San Martino

In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, la Cooperativa San Martino ha deciso di consegnare a tutte le proprie lavoratrici - circa seicento - un vasetto con fiocco giallo contenente un fischietto di emergenza, pensato come strumento pratico per chiedere aiuto in caso di pericolo. Un gesto, spiegano dalla cooperativa, che vuole essere allo stesso tempo un segnale di attenzione verso chi lavora ogni giorno nei diversi servizi della realtà piacentina e uno stimolo più ampio a parlare di tutela, parità e inclusione.

«Abbiamo voluto omaggiare tutte le nostre lavoratrici con un oggetto semplice, ma utile» spiega la responsabile welfare e diversity inclusion manager Margherita Spezia. «Il fischietto può sembrare qualcosa di banale, ma in alcune situazioni può servire per richiamare l’attenzione e chiedere aiuto. Con questa iniziativa vogliamo anche lanciare un messaggio: prendersi cura della propria sicurezza è importante. In cooperativa stiamo sviluppando da tempo percorsi legati all’empowerment femminile, alla sicurezza e all’inclusione, temi che stanno molto a cuore al nostro consiglio di amministrazione».