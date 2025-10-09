Un nuovo murale regala speranza e colora via Capra

“Pace, speranza, famiglia, amicizia”. Sono le parole chiave del nuovo murale che abbellisce i muri esterni del centro giovanile Youthopia di via Capra, ideato e realizzato dal gruppo informale “Vibe Squad”, composto da giovani under 18 ed educatori del centro giovanile Youthopia, con la direzione artistica dell’artista Valeria Podrecca.

Il murale è stato inaugurato l’altra sera in un momento conviviale, con musica, sorrisi e tanto entusiasmo, che ha visto la presenza dell’assessore alle politiche giovanili del Comune di Piacenza, Francesco Brianzi, il quale ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa e annunciato il rinnovo del bando “Piacenza 2030 – Giovane città futura”, attraverso cui il progetto è stato finanziato. Il murale è il risultato di un percorso partecipato sostenuto dal Comune di Piacenza. L’obiettivo era quello di rigenerare uno spazio pubblico e rafforzare i legami tra giovani e comunità, trasformando un muro anonimo in un simbolo di appartenenza e bellezza condivisa.

Nel corso dei mesi, il progetto ha coinvolto oltre 30 persone tra ragazzi, educatori e residenti del quartiere. Durante le giornate di pittura, via Capra si è animata di curiosi e passanti: molti si sono fermati per osservare, chiacchierare o semplicemente condividere un caffè offerto dai giovani artisti. Un’attività commerciale vicina ha persino chiesto ai ragazzi di ridipingere il numero civico sbiadito, gesto che ha reso l’iniziativa ancora più comunitaria e partecipata.