Un sorriso dolce e un caschetto bianco: Stefanina festeggia 101 anni

Per Stefanina Ferrari il tempo si è fermato. A vederla girare per la sua casa, a Castel San Giovanni, nessuno direbbe che ha tagliato l'incredibile traguardo di 101 anni. Lucidissima, elegante, un caschetto bianco di capelli ben ordinati e un sorriso dolce, Stefanina Ferrari ha un solo segreto. "I miei ricordi più belli sono loro, i miei nipoti, mio figlio, i pronipoti, mia nuora. Sono contenta di festeggiare con loro". Tra chi la festeggia ci sono anche la sindaca Valentina Stragliati e l'assessora Elena Galli che porgono all’incredibile ultracentenaria un bel mazzo di fiori. "È il regalo di tutta la comunità per una persona meravigliosa, simpaticissima, fonte di energia inesauribile, esempio per tutti". Dei suoi trascorsi la 101enne ricorda tutto: dall'infanzia a San Damiano al Colle, nell'Oltrepò, al suo trasferimento con la famiglia a Ganaghello, nelle campagne attorno a Castel San Giovanni, città che l'ha adottata e da cui non si è più spostata.